“Arsenal” müdafiəni gücləndirmək üçün “Real”ın 19 yaşlı istedadını seçdi

İspaniyanın “Real” klubunun 19 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Viktor Valdepenyas yay transfer pəncərəsi üçün “Arsenal”ın prioritet hədəfinə çevrilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Diario AS” məlumat yayıb. London təmsilçisi müdafiə xəttini gücləndirmək üçün gənc futbolçunu əsas seçim kimi müəyyənləşdirib.
Valdepenyas 3 iyun 2000-ci ildən sonra doğulan nəsli təmsil edən perspektivli müdafiəçilərdən biri sayılır. Transfermarkt portalında onun bazar dəyəri 3 milyon avrodur (6 milyon AZN).
Mərkəz müdafiəçisi mövqeyində çıxış edən futbolçuya yalnız “Arsenal” deyil, həmçinin İtaliyanın “Milan” klubu və Almaniya Bundesliqasından bir neçə komanda da maraq göstərir.