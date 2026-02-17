Viktor Osimhen: “Bu gün “Yuventus” formasında oynaya bilərdim”

“Qalatasaray”ın hücumçusu Viktor Osimhen “Yuventus”la UEFA Çempionlar Liqası matçı öncəsi Turin komandasının baş məşqçisi Luçano Spaletti və oyun barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, “Qalatasaray” – “Yuventus” oyunu bu gün saat 22.45-də başlayacaq.
“Top klubla qarşılaşmaq maraqlı olacaq. Diqqətimizin yayınmasına imkan verməyəcəyimizi bilirik, çünki onların matçındakı hər hansı bir səhv baha başa gələ bilər. Üstəlik, mən Spalletti ilə qarşılaşacağam...
İnsanlar [Luçiano Spalletti ilə] mübahisə etdiyimizi deyirdilər, amma bu doğru deyil: mən ona böyük hörmətim var. O, aylarla “Napoli”nin məşq mərkəzində yatdı, gecə-gündüz bizi Skudettonun qalibi ola biləcəyimizə inandırmaq üçün çalışdı. O, bir çox oyunçunu, hətta məni də pik formaya saldı və on illərdir buna nail olmayan bir klubla qələbə qazandı. O, çox şey gözləyirdi, eyni zamanda çox şey verdi. Bəzi məşqçilər əvvəlcə bir insan, sonra isə oyunçu kimi inkişaf etməyə kömək edir.
Bəli, [mən bu matçı “Yuventus” formasında oynaya bilərdim] necə ki, bu gün A Seriayasının digər iki top klubunda oynaya bilərdim. “Qalatasaray”la danışıqlar başlamazdan əvvəl [idman direktoru Kriştiano] Cuntoli mənə zəng etdi və “Yuventus”a keçməyi təklif etdi. Klubda bir neçə nəfərlə danışdım və onlar maraq göstərdilər, amma bilirdim ki, [klub prezidenti] məni buraxmayacaq. Hər halda, mütləq maraq var idi. “Yuventus” sizə zəng edəndə, nə olursa olsun, oturub qulaq asmalısınız”, - deyə “La Gazzetta dello Sport” Osimhenin sözlərini sitat gətirir.