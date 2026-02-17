20 Fevral 2026
AZ

Tahir Gözəl: “Qarabağ” savaşan komandadır” - VİDEO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 Fevral 2026 18:59
153
Tahir Gözəl: “Qarabağ” savaşan komandadır”

“Klubun içində motivasiya yüksək səviyyədədir”.

İdman.Biz bildirir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın prezidenti Tahir Gözəl “Nyukasl”la oyun öncəsi jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“İnsan əlindən gələni etməlidir. Biz əlimizdən gələni edəcəyik. Hamınız əmin ola bilərsiz ki, klubun içində motivasiya yüksək səviyyədədir. “Qarabağ” o qədər gözəl, müqəddəs ailədir ki... Biz savaşan komandayıq, savaşçı ruhumuz var. Çempionluq qismət olsa, Çempionlar Liqasında vuruşacağıq. Olmasa Avropa Liqasında və ya Konfrans Liqasında”.

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi çərçivəsində “Qarabağ” – “Nyukasl” görüşü fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 00:00-da İngiltərədə baş tutacaq.

Klub prezidenti UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə düşməyi “möcüzə” adlandırıb:

“Avropada bir çox klubların büdcəsi bizdən çoxdur. 2000-dən çox klubun arasında “24-lük”dəyik. Bu, möcüzədir. Hamımız qürurluyuq. “Qarabağ” sıx qrafiklə oynayır. Futbolçular yorğun olsalar da, motivasiya yüksək səviyyədədir. Sabahkı oyunun vacibliyini bilirik. Rəqibin büdcəsi bizimkindən bir neçə dəfə çoxdur. Nəticənin necə olacağını deyə bilmərik. Bu mərhələyə möhtəşəm baş məşqçimiz Qurban Qurbanov, futbolçular, Prezident İlham Əliyev və xalqımızın dəstəyi sayəsində gəlmişik”.

Tahir Gözəl Azərbaycan Premyer Liqasındakı mübarizəyə də toxunub.

“Əgər “Qarabağ”ın hədəfi Avropadırsa, bu tempdə bir tərəfdə itki olacaq. Bu, bir faktdır, gərək bunu qəbul edək. Həm Çempionlar Liqasında, həm daxili çempionatdakı oyunlarfutbolçularımız üçün çox ağırdır. Üç güündən bir oyun keçiririk. Bunun təsiri var. Klublarımızda da inkişaf var. “Sabah”ın özü də bir möcüzədir. Möhtəşəm komanda qurublar. Çox güclü rəqibdir. “Neftçi”nin özü də. Artıq Azərbaycan Premyer Liqasında da keyfiyyət artır. Amma Qubadakı stadionun vəziyyətini görəndə insan bir az məyus olur. Azərbaycanda futbolun səviyyəsini qaldırmaq istəyiriksə, infrastruktur yaxşılaşdırılmalıdır. 3-4 il ərzində “Qarabağ”ın çox yaxşı infrastrukturu olmalıdır. Klub prezidenti kimi bu, mənim arzumdur. Digər klublar da buna səy göstərməlidir”, - o, bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası olub, təyinatlar və istefalar var
19 Fevral 20:18
Azərbaycan futbolu

AFFA İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası olub, təyinatlar və istefalar var - FOTO

Oyunçuların Statusu və Transferi Komitəsinin sədri Tural Eyvazov vəzifəsindən ayrılıb
Məşhur Serbiya klubu Azərbaycan millisinin üzvünü heyətinə qaytarıb
19 Fevral 19:19
Azərbaycan futbolu

Məşhur Serbiya klubu Azərbaycan millisinin üzvünü heyətinə qaytarıb

İslam Həsənov “Srvena Zvezda”ya “Sabah”dan keçib
“Səbail”də qalmaqal: Kapitan komandadan kənarlaşdırıldı
19 Fevral 17:55
Azərbaycan futbolu

“Səbail”də qalmaqal: Kapitan komandadan kənarlaşdırıldı

Yusif Nəbiyevin baş məşqçi ilə mübahisəsi klubdaxili qərarla nəticələndi
Bəhlul Mustafazadə 10-12 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq
19 Fevral 16:57
Futbol

Bəhlul Mustafazadə 10-12 həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq

“Qarabağ” ötən gün Bakıda “Nyukasl”a 1:6 hesabı ilə uduzub
“Sabah”ın 2026-cı ildə meydana çıxmayan hücumçularının durumu açıqlanıb
19 Fevral 16:40
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın 2026-cı ildə meydana çıxmayan hücumçularının durumu açıqlanıb

Zədədən qayıdış prosesi davam edir
Cahangir Həsənzadə: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında bu mərhələyə gəlməsi ayrıca qürur mənbəyidir”
19 Fevral 16:12
Futbol

Cahangir Həsənzadə: “Qarabağ”ın Çempionlar Liqasında bu mərhələyə gəlməsi ayrıca qürur mənbəyidir”

O, bu cür oyunların Azərbaycan çempionu üçün yaxşı təcrübə və sınaq olduğunu söyləyib
Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk matçında məğlub olub - YENİLƏNİB
19 Fevral 15:57
Futbol

Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk matçında məğlub olub - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi fevralın 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub