20 Fevral 2026
AZ

Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series - 2026" beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib

Futbol
Xəbərlər
17 Fevral 2026 16:50
92
Azərbaycanda keçiriləcək “FIFA Series - 2026” beynəlxalq turnirinin təqvimi müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan, Syerra-Leone, Oman və Sent Lusiya millilərinin iştirak edəcəyi yarışda ilk oyunlar martın 27-də keçiriləcək. İlk günün qalibləri martın 30-da finalda, məğlubları isə 3-cü yer uğrunda görüşdə qarşılaşacaqlar.

Turnirin təqvimini nəzərinizə çatdırırıq:

27 mart
15:00. Oman - Syerra-Leone
“Dalğa Arena”

19:00. Azərbaycan - Sent Lusiya
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

30 mart
15:00. 3-cü yer uğrunda (məğlublar)
“Dalğa Arena”

19:00. Final (qaliblər)
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

