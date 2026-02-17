Fatih Terimdən “Qalatasaray” azarkeşlərini məst edən sözlər

“Qalatasaray”ın əfsanəvi baş məşqçisi “İmperator” ləqəbli Fatih Terim UEFA Çempionlar Liqasında “Yuventus”a qarşı keçiriləcək oyun ərəfəsində İtaliya mətbuatına mühüm açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Tuttosport” nəşrinə danışan təcrübəli mütəxəssis bu oyunu Çempionlar Liqasının ən yaxşı pley-off matçı kimi dəyərləndirib.
“Çox həyəcanlı və səbirsizliklə gözlənilən oyun olacaq. Tərəfsiz olsaydım, İstanbulda keçiriləcək matçı izləmək istəyərdim. Bu komandalar arasındakı hər matçın öz hekayəsi var”, - deyə Terim bildirib.
O, “Yuventus”un karyerasında xüsusi yer tutduğunu vurğulayaraq, matçın əsas açar sözünün “intensivlik” olacağını qeyd edib. Terimin sözlərinə görə, “Qalatasaray” xüsusilə Çempionlar Liqası oyunlarında yüksək temp və aqressiv futbolu ilə seçilir.
“Qalatasaray mənim həyatımdır. “CimBom”u bütün qəlbimlə dəstəkləyəcəyəm. Ümid edirəm ki, unudulmaz bir gecə yaşanacaq”, - deyə o, “sarı-qırmızılı” kluba bağlılığını bir daha ifadə edib.
Terim “Qalatasaray”ın heyətindəki ulduzların da oyunun taleyini dəyişə biləcəyini söyləyib. Onun fikrincə, Osimhen, İkardi, Torreyra, İlkay Gündoğan, Sane və Lanq kimi futbolçular bir epizodla matçın axarını dəyişmək gücünə malikdir.
Abdülkerim, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz və Kaan Ayhanı “komandanın türk ürəyi” adlandıran Terim, qapıçı Uğurcan Çakır barədə isə “Türkiyənin bir nömrəsidir, Avropa standartlarında yüksək səviyyəli qapıçıdır” fikrini səsləndirib.