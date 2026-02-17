“Nyukasl” Bakıya yola düşdü - FOTO/VİDEO

İngiltərənin “Nyukasl” komandası “Qarabağ”la keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu üçün Bakıya yola düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub bununla əlaqədar paylaşım edib.
Paylaşımda növbəti dayanacağın Bakı olduğu və səfəri kollektivi rahat, komfortlu və “şoulu” şəkildə etdiyi vurğulanıb.
Qeyd edək ki, komanda Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanından birbaşa Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna üz tutacaq.
Baş məşqçi Eddi Hau saat 20:30-da mətbuat konfransı keçirəcək. Saat 21:00-da isə “Nyukasl” ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olacaq məşqə çıxacaq.
Qeyd edək ki, fevralın 18-də Respublika stadionunda təşkil olunacaq qarşılaşma saat 21:45-də başlanacaq.