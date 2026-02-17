20 Fevral 2026
AZ

“Traktor” yeni baş məşqçisinin adını açıqladı - YENİLƏNİB

Futbol
Xəbərlər
17 Fevral 2026 14:53
221
“Traktor” yeni baş məşqçisinin adını açıqladı - YENİLƏNİB

Təbrizin "Traktor" komandası xorvatiyalı Draqan Skoçiçin klubdan ayrılmasından sonra yeni məşqçisinin adını açıqlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, komandaya Məhəmməd Rabiei gətirilib. O, bundan əvvəl “Xeybər Xürrəmabad” komandasının baş məşqçisi olub.

14:22

Təbrizin “Traktor” klubunun baş məşqçisi Draqan Skoçiç komanda ilə yollarını ayırdığını açıqlayıb və azarkeşlərə emosional vida mesajı ünvanlayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, mütəxəssis paylaşımında ilk olaraq İran xalqının yaşadığı ağır itkilərə toxunub. O bildirib ki, bir çox iranlının yaxınlarını itirməsinin yasını tutduğu bir vaxtda belə paylaşım etmək uyğun görünməyə bilər və zərər çəkmiş bütün ailələrə ən dərin hüznlə başsağlığı verib.

Baş məşqçi daha sonra “Traktor” azarkeşlərinə təşəkkür edib:

“Məni özünüzdən biri kimi qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Burada yaşadığım hisslər sözlərlə tam ifadə oluna bilməyəcək qədər dərindir. Buradakı fəslim başa çatır, lakin sizə olan hörmətim və minnətdarlığım əbədi qalacaq. Sizin məşqçiniz olmaq həqiqətən böyük şərəf və imtiyaz idi”.

Skoçiç müraciətini “Yaşasın Traktor” ifadəsi ilə yekunlaşdırıb.

Qeyd edək ki, xorvatiyalı mütəxəssis “Traktor” komandasının 2024/2025 mövsümündə İran çempionu edib. Komanda hazırda lider "Gol Gohar"dan bir xal geridir və bir oyun az keçirməklə Pro Liqada 35 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər
05:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted”ə “Barselona”nın futbolçusu Aleks Baldeni təklif ediblər

22 yaşlı futbolçu karyerasını Kataloniya klubunda davam etdirmək istəyir
Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub
04:16
Dünya futbolu

Bukayo Saka Premyer Liqanın ən çox qazanan 5 oyunçusu siyahısına daxil olub

Cinah oyunçusunun yeni maaşı həftədə 300.000 funt sterlinq olacaq
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub
UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
02:07
Dünya futbolu

UEFA Avropa Liqası: “Ştutqart” səfərdə “Seltik”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Cavab oyunları fevralın 26-da olacaq
“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib
01:46
Dünya futbolu

“Benfika” Valverdedən UEFA-ya şikayət edib - FOTO

“Benfika” hesab edir ki, Valverde oyunda qırmızı vərəqə almalı idi
Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər
01:08
Dünya futbolu

Vinisius və Prestianni ilə bağlı hadisədən sonra FİFA futbolda yeni qayda tətbiq edə bilər

Futbola yeni qanun gəlir
Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək
00:46
Dünya futbolu

Ceydon Sanço yayda “Mançester Yunayted”i tərk edəcək

“Mançester Yunayted” Sançonu 2021-ci ilin yayında “Borussiya Dortmund”dan 85 milyon avroya alıb

Ən çox oxunanlar

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Fevral 23:39
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” Bakıda “Nyukasl”a böyük hesabla məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

Matçın baş hakimi Norveçdən olan FIFA referisi Espen Eskos olub
Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar
18 Fevral 02:12
Futbol

Çempionlar Liqası: “Real”, PSJ və “Borussiya” rəqiblərindən üstün olublar - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar arasında cavab oyunları 25 fevralda olacaq
Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
18 Fevral 18:27
Olimpiada-2026

Anastasiya Papatoma Azərbaycanın Qış Olimpiya Oyunlarında tarixi nəticəsini göstərib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Papatomanın çıxışı Azərbaycan üçün Qış Olimpiya Oyunlarının slalom yarışlarında tarixi nəticə hesab olunur
Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi
02:21
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Samsunspor”dan səfər qələbəsi - YENİLƏNİB

Pley-off mərhələsinin ilk səkkiz oyunu baş tutub