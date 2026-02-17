Luis Enrike: “Bəlkə də qapıçısız oynayacağıq”

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Monako” ilə keçiriləcək ilk oyun ərəfəsində qapıçı mövqeyi ilə bağlı zarafat edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, məlumatı “Footmercato” nəşri yayıb.
“Daha sakit bir axşam gözləyib-gözləmədiyimi bilmirəm. Bəlkə də qapıçısız oynayarıq. Heç bir qapıçı “Monako”ya qarşı oynamaq istəmir”, – deyə L. Enrike bildirib
Bu zarafatın səbəbi PSJ-nin qapıçılarının “Monako” ilə oyunlarda tez-tez zədələnməsidir. Ötən mövsüm Canluici Donnarumma “Monako” futbolçusunun təhlükəli müdaxiləsindən sonra üz nahiyəsindən xəsarət almışdı. Cari mövsümdə isə Paris təmsilçisinin digər qapıçısı Luka Şevalye də “Monako” ilə qarşılaşmada topuq nahiyəsindən zədə alıb.