17 Fevral 2026
AZ

Luis Enrike: “PSJ-nin “Monako” ilə oyunda ən yaxşı versiyasını görmək istəyirəm”

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 Fevral 2026 23:01
Luis Enrike: “PSJ-nin “Monako” ilə oyunda ən yaxşı versiyasını görmək istəyirəm”

PSJ-nin baş məşqçisi Luis Enrike UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Monako” ilə qarşılaşacaqları oyun barədə şərh verib.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu 17 fevralda Monakodakı “Stade Louis II” stadionunda keçiriləcək.

“PSJ-nin ən yaxşı versiyasını görmək istəyirəm və ötən mövsüm ilk oyunda necə uduzduğumuzu, amma ikinci oyunda necə geridə qaldığımızı gördük. Hər oyunda qalib gəlmək istəyirik və mentalitetimiz dəyişməyib.

Bildiyim qədər oyunçuları və komandanı qiymətləndirərkən, performansımızı yaxşılaşdırmalıyıq, çünki hər bir oyunçunun fərdi keyfiyyətləri çox vacibdir. Oyunçularımıza və komandamıza güvənirəm. Səfərdə qalib gəlməyin nə qədər çətin olduğunu başa düşməliyik, amma bacarıqlarımıza əminik, çünki bunu əvvəllər də etmişik”, - deyə RMC Sport Enrikedən sitat gətirib.

