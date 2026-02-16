17 Fevral 2026
AZ

“Monako”nun baş məşqçisi: “Özümüzə inanmalıyıq, əks halda PSJ ilə oynamağın mənası yoxdur”

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 Fevral 2026 22:45
73
“Monako”nun baş məşqçisi: “Özümüzə inanmalıyıq, əks halda PSJ ilə oynamağın mənası yoxdur”

“Monako”nun baş məşqçisi Sebastyen Pokonyoli UEFA Çempionlar Liqası pley-off mərhələsinin “Pari Sen-Jermen” ilə qarşıdan gələn ilk oyunu haqqında danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun fevralın 17-də olacaq.

“Maqnes [Akliuş] şübhə altındadır. Bazar ertəsi tibbi müayinədən keçməlidir və çərşənbə axşamı səhəri daha bir məşqimiz var. Lamin [Kamara] da şübhə altındadır. Ansu [Fati] də tibbi müayinədən keçməlidir, ona görə də potensial olaraq üç oyunçumuz şübhə altındadır.

Özümüzə inanmalıyıq, əks halda bu matçı oynamağın mənası yoxdur. Düşünürəm ki, oyunçular əla oyun göstərməyə və cavab oyununda özlərinə şans verməyə qərarlıdırlar”, - deyə Pokonyoli UEFA-nın rəsmi saytında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Françesko Totti: “Roma”ya qayıdış? Biz bunu müzakirə edirik”
00:27
Dünya futbolu

Françesko Totti: “Roma”ya qayıdış? Biz bunu müzakirə edirik”

Tottinin texniki direktor kimi komandaya qayıda biləcəyi barədə məlumat yayılıb
Kapello Bastonini “İnter” - “Yuventus” matçında simulyasiyaya görə tənqid edib
00:08
Dünya futbolu

Kapello Bastonini “İnter” - “Yuventus” matçında simulyasiyaya görə tənqid edib

Kivunun oyundan sonrakı şərhləri də Kapellonu məyus edib
Türkiyə Superliqası: Austsayderlərin oyununda 5 qol vurulub
16 Fevral 23:47
Dünya futbolu

Türkiyə Superliqası: Austsayderlərin oyununda 5 qol vurulub

“Karagümrük” 12 xalla sonuncu yerdədir
Buruk komandasının hansı halda “Yuventus”u məğlub edə biləcəyini deyib
16 Fevral 23:31
Dünya futbolu

Buruk komandasının hansı halda “Yuventus”u məğlub edə biləcəyini deyib

Okan Buruk UEFA-nın rəsmi saytına danışıb
“Borussiya”nın baş məşqçisi: “Atalanta”nın illər ərzində inkişaf edən əla komandası var”
16 Fevral 23:16
Dünya futbolu

“Borussiya”nın baş məşqçisi: “Atalanta”nın illər ərzində inkişaf edən əla komandası var”

Kovaçın fikrincə, oyun meydanın hər yerində təkbətək olacaq və çox gərgin olacaq
Luis Enrike: “PSJ-nin “Monako” ilə oyunda ən yaxşı versiyasını görmək istəyirəm”
16 Fevral 23:01
Dünya futbolu

Luis Enrike: “PSJ-nin “Monako” ilə oyunda ən yaxşı versiyasını görmək istəyirəm”

Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunu 17 fevralda Monakodakı “Stade Louis II” stadionunda keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Fevral 02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq