Con Heytinqa 33 gündən sonra “Tottenhem”dən ayrılıb

Con Heytinqa məşqçilər heyətində 33 gün işlədikdən sonra “Tottenhem Hotspur”dan ayrılıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, niderlandlı mütəxəssis 2026-cı ilin yanvar ayının ortalarında məşqçilər heyətinə təyin edilib.
Onun işdən çıxarılması komandanın Premyer Liqadakı zəif oyunu fonunda baş tutub. Daha öncə idarə heyəti baş məşqçi Tomas Frankı işdən çıxarıb. Frankın yerinə mövsümün sonuna qədər qısamüddətli müqavilə imzalayan İqor Tudor gəlib.
“The Athletic”in məlumatına görə, Tudorun təyinatından sonra Heytinqa klubda qalmamaq qərarına gəlib. “Tottenhem” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 16-cı yerdədir. Komandanın növbəti oyunu 22 fevralda “Arsenal”a qarşı olacaq.
6 noyabr 2025-ci ildə Heytinqa həmin ilin iyul ayında qoşulduğu “Ayaks”ın baş məşqçisi vəzifəsindən azad edildi. Bu, onun əvvəllər Amsterdam klubunun gənclər və yeniyetmələr komandalarında məşqçilik etdiyi üçün böyüklər komandasına məşqçilik etməkdəki ilk təcrübəsi idi. 2024-cü ilin iyulundan 2025-ci ilin mayına qədər Heytinqa “Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slotun köməkçisi vəzifəsində çalışıb.