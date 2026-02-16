“Ayaks” klubu Aleksandr Zinçenkonun ciddi zədə aldığını bildirib

“Ayaks” rəsmi saytında müdafiəçi Aleksandr Zinçenkonun zədəsi ilə bağlı açıqlama yayıb.
İdman.Biz bildirir ki, ukraynalı oyunçu həftəsonu zədə alıb və “Fortuna” ilə matçın əvvəlində əvəzlənib.
Müayinə zamanı əməliyyat tələb edən ciddi diz zədəsi aşkarlanıb. Əməliyyat tezliklə baş tutacaq. “Ayaks” 29 yaşlı oyunçunun dəqiq sağalma müddətini açıqlamayıb. Bəyanatda onun sağalmasının uzun olacağı və Zinçenkonun mövsümünün başa çatdığı vurğulanıb.
İnsayder Fabrizio Romano oyunçunun sağalmasının ən azı altı-yeddi ay çəkəcəyini təxmin edir.
1 fevralda Zinçenko “Ayaks”a icarə əsasında qoşulub. Daha əvvəl Niderland klubunun oyunçu üçün “Arsenal”a 1,5 milyon avro, üstəgəl Çempionlar Liqasındakı çıxışı ilə bağlı bonuslar ödəyəcəyi bildirilirdi. Bu mövsüm müdafiəçi icarə əsasında “Nottingem Forest”də oynayıb və 10 oyunda qol vurmayıb. Zinçenko əvvəllər “Mançester Siti”, “Ufa” və PSV-də oynayıb.
Ukraynalı oyunçu 2022-ci ildə “Arsenal”a qoşulub. O, “topçular”ın heyətində bütün turnirlərdə 91 oyun keçirib və üç qol vurub.