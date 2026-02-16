“Roma” “Aston Villa”dan Donyell Maleni transfer etməyə hazırdır

16 Fevral 2026
16 Fevral 2026 20:12
96
“Roma” hücumçu Donyell Malenin transfer prosesinə başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub oyunçunun transfer seçimini aktivləşdirməyə hazırdır. Fabrizio Romano sosial mediada bildirib ki, “Aston Villa” artıq icarə üçün ödənilən 2 milyon avroya əlavə olaraq 25 milyon avro alacaq.

Məcburi transfer bəndi “Roma” Çempionlar Liqasına və ya Avropa Liqasına vəsiqə qazanarsa və Malen iyun ayına qədər komandanın oyunlarının 50%-ni oynayarsa, qüvvəyə minəcək. Bundan əlavə, “Aston Villa” oyunçunun gələcəkdə yenidən satışından 10% pay alacaq.

Donyell Malen artıq “Roma”da beş oyunda iştirak edib və beş qol vurub. Komanda 25 oyundan sonra 47 xalla A Seriyası turnir cədvəlində dördüncü yerdədir.

