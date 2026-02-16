“Roma” “Aston Villa”dan Donyell Maleni transfer etməyə hazırdır

“Roma” hücumçu Donyell Malenin transfer prosesinə başlayır.
İdman.Biz xəbər verir ki, klub oyunçunun transfer seçimini aktivləşdirməyə hazırdır. Fabrizio Romano sosial mediada bildirib ki, “Aston Villa” artıq icarə üçün ödənilən 2 milyon avroya əlavə olaraq 25 milyon avro alacaq.
Məcburi transfer bəndi “Roma” Çempionlar Liqasına və ya Avropa Liqasına vəsiqə qazanarsa və Malen iyun ayına qədər komandanın oyunlarının 50%-ni oynayarsa, qüvvəyə minəcək. Bundan əlavə, “Aston Villa” oyunçunun gələcəkdə yenidən satışından 10% pay alacaq.
Donyell Malen artıq “Roma”da beş oyunda iştirak edib və beş qol vurub. Komanda 25 oyundan sonra 47 xalla A Seriyası turnir cədvəlində dördüncü yerdədir.