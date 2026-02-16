16 Fevral 2026
AZ

Aleksander İsak zədədən sonra meydanşaya çıxmağa yaxındır - Mirror

Dünya futbolu
Xəbərlər
16 Fevral 2026 19:57
94
Aleksander İsak zədədən sonra meydanşaya çıxmağa yaxındır - Mirror

Dekabr ayında ciddi zədədən sonra sıradan çıxan “Liverpul”un və İsveç hücumçusu Aleksander İsak mart ayında milli komandaya qayıtmağı planlaşdırır.

İdman.Biz bildirir ki, isveçli milli oyunçu “Tottenhem”in müdafiəçisi Miki van de Venlə toqquşmada ayağını sındırıb və topuğundan və fibulasından əməliyyat olunub. Bu, İsakı bir neçə ay sıradan çıxarıb.

Klubun son fotolarında İsakın klubun təlim-məşq bazasında fərdi məşq etdiyi, idman zalında məşq etdiyi və yüngül futbol məşqləri etdiyi görünür.

“Mirror” qəzetinin məlumatına görə, İsveçin baş məşqçisi Qrem Potter İsakın 26 martda Ukraynaya qarşı keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində iştirak edəcəyinə ümid edir. Potter əvvəllər bu cür zədələrdən sağalmanın uzun və çətin bir proses olduğunu vurğulamışdı, lakin İsakın geri dönmə ehtimalı var. Bu mövsüm hücumçu klub üçün 16 matçda üç qol vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Roma” “Aston Villa”dan Donyell Maleni transfer etməyə hazırdır
20:12
Dünya futbolu

“Roma” “Aston Villa”dan Donyell Maleni transfer etməyə hazırdır

Donyell Malen artıq “Roma”da beş oyunda iştirak edib
“Mançester Siti” Bernardu Silvanın yerinə oyunçu tapıb
19:26
Dünya futbolu

“Mançester Siti” Bernardu Silvanın yerinə oyunçu tapıb

Gibbs-Uayt bu mövsüm bütün turnirlərdə 35 oyunda meydana çıxıb
Derbidə fərqlənən Vüsal İsgəndərli: “Hədəfimiz avrokuboklara vəsiqə qazanmaqdır” - YENİLƏNİB + VİDEO
17:49
Dünya futbolu

Derbidə fərqlənən Vüsal İsgəndərli: “Hədəfimiz avrokuboklara vəsiqə qazanmaqdır” - YENİLƏNİB + VİDEO

“Partizani” doğma meydanda “Tirana”nı 2:0 hesabı ilə məğlub edib
AFFA rəsmisi “Qalatasaray” - “Yuventus” matçına təyinat alıb
15:45
Futbol

AFFA rəsmisi “Qalatasaray” - “Yuventus” matçına təyinat alıb

Qarşılaşma fevralın 17-də İstanbulda yerləşən “Ali Sami Yen” stadionunda baş tutacaq
“Nyukasl”ın mərkəz müdafiəçisi: “Qarabağ”la oyuna doğru - irəli!”
15:14
Futbol

“Nyukasl”ın mərkəz müdafiəçisi: “Qarabağ”la oyuna doğru - irəli!”

“Nyukasl”ın mərkəz müdafiəçisi “Qarabağ”a qarşı keçiriləcək oyundan danışıb
Vüsal İsgəndərli Albaniyada düşdüyü avtomobil qəzası barədə danışdı
14:37
Dünya futbolu

Vüsal İsgəndərli Albaniyada düşdüyü avtomobil qəzası barədə danışdı

O bildirib ki, bugünkü ağlım olsaydı, “Eqnatiya”da qalardım

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi
14 Fevral 18:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Karvan-Yevlax”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO
15 Fevral 16:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Neftçi" səfərdə "Kəpəz"ə 3:1 hesabı ilə qələbə çaldı - YENİLƏNİB + VİDEO

Bassala Sambu dubla imza atıb
La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO
02:14
Futbol

La Liqa: "Barselona"nı darmadağın edən "Atletiko"ya ağır məğlubiyyət - YENİLƏNİB + VİDEO

“Betis” “Malyorka”nı məğlub etdi, Muriki yubiley qolunu vurdu
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 Fevral 16:25
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “İmişli”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

20-ci tura fevralın 16-sı yekun vurulacaq