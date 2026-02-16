Aleksander İsak zədədən sonra meydanşaya çıxmağa yaxındır - Mirror

Dekabr ayında ciddi zədədən sonra sıradan çıxan “Liverpul”un və İsveç hücumçusu Aleksander İsak mart ayında milli komandaya qayıtmağı planlaşdırır.
İdman.Biz bildirir ki, isveçli milli oyunçu “Tottenhem”in müdafiəçisi Miki van de Venlə toqquşmada ayağını sındırıb və topuğundan və fibulasından əməliyyat olunub. Bu, İsakı bir neçə ay sıradan çıxarıb.
Klubun son fotolarında İsakın klubun təlim-məşq bazasında fərdi məşq etdiyi, idman zalında məşq etdiyi və yüngül futbol məşqləri etdiyi görünür.
“Mirror” qəzetinin məlumatına görə, İsveçin baş məşqçisi Qrem Potter İsakın 26 martda Ukraynaya qarşı keçiriləcək DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində iştirak edəcəyinə ümid edir. Potter əvvəllər bu cür zədələrdən sağalmanın uzun və çətin bir proses olduğunu vurğulamışdı, lakin İsakın geri dönmə ehtimalı var. Bu mövsüm hücumçu klub üçün 16 matçda üç qol vurub.