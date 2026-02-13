“Mançester Yunayted”in keçmiş məşqçisi Ronaldu və Messinin eyni komandada oynama ehtimalını dəyərləndirib

“Mançester Yunayted”in keçmiş məşqçisi Rene Mölensten Lionel Messi və Kriştianu Ronaldunun eyni komandada oynama ehtimalı barədə danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, hazırda Messi “İnter Mayami”də, Ronaldu isə “Əl-Nəsr”də çıxış edir.
“Kriştianu Ronaldu MLS-də heç bir problem olmadan uğur qazana bilər. Ətrafında düzgün komanda və düzgün oyunçular olsa, o, 100% uğur qazana bilər. Ona yaxşı ötürmələr versəniz, onları qola çevirəcək.
“İnter Mayami”də Lionel Messi ilə birlikdə oynamaq? Bu, inanılmaz olardı. Düzünü desəm, fantastik olardı. Bunlar hər həftənin ən gəlirli matçları olardı. Bunu kim görmək istəməz ki? Əsas məsələ həm Kriştianu, həm də Messi ən yüksək səviyyədə oynamağa davam edə bilsinlər deyə düzgün balansı qorumaqdır. Bunun sadəcə bir düşüncəsi həyəcanvericidir; bu, futbol tarixində ən maraqlı hadisə olardı”, - “Bolavip” Mölenstenin sözlərini sitat gətirir.