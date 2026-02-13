“Barselona” – “Atletiko” matçında VAR sistemində yaranan nasazlığın səbəbi məlum olub

“Barselona” və “Atletiko Madrid” arasında keçirilən Kral Kuboku yarımfinalının hakimi Xuan Martinez Munuera oyundan sonrakı hesabatında VAR sisteminin ofsayd müəyyən edə bilməməsinin səbəbini izah edib.
İdman.Biz bildirir ki, oyun 4:0 hesabı ilə “Atletiko”nun xeyrinə başa çatıb.
“Təhlil zamanı məlum oldu ki, sistem oyunçu sıxlığının yüksək olması səbəbindən oyunçuları skelet səviyyəsində modelləşdirməkdə problemlə qarşılaşıb. Modeli yenidən kalibrləməyə çalışdıqdan və müəyyən edilmiş prosedura uyğun olaraq bunu etməyin mümkün olmadığını aşkar etdikdən sonra VAR komandası son və düzgün qərar vermək üçün ofsayd xətlərini əl ilə çəkməyə başlayıb”, - Munueranın hesabatında deyilir.
Hakim “Barselona”nın müdafiəçisi Pau Kubarsinin ikinci hissənin 52-ci dəqiqəsində vurduğu qolun ofsayd olduğunu müəyyən etmək üçün altı dəqiqədən çox vaxt sərf edib.