“Qarabağ”ın rəqibi yeni mərhələyə keçir

“Nyukasl”ın rəhbərliyi inkişaf strategiyasında ciddi addım atmağa yaxındır.
İdman.Biz xəbər verir ki, Breksit qaydalarına görə İngiltərə Premyer Liqası təmsilçiləri 18 yaşdan aşağı futbolçularla müqavilə bağlaya bilmir. Bu səbəbdən əlavə klubun alınması “sağsağanlar”a gənclərin yetişdirilməsi və idarə olunması baxımından üstünlük verə bilər.
Məlumata əsasən, multiklub modelinin elan olunması artıq bu il baş tuta bilər. Hazırda həm futbol, həm də maliyyə baxımından uyğun variantların müəyyənləşdirilməsi istiqamətində iş gedir.
Potensial tərəfdaşların əsasən Belçika və Fransa bazarından seçilməsi planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, multiklub modeli eyni sahibin və ya investor qrupunun birdən çox futbol klubuna nəzarət etməsi deməkdir. Bu sistem gənc oyunçuların inkişafını sürətləndirməyə, icarə və transfer proseslərini asanlaşdırmağa, həmçinin skaut və maliyyə strategiyasını vahid mərkəzdən idarə etməyə imkan verir.
Xatırladaq ki, "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda İngiltərənin "Nyukasl" komandası ilə keçirəcəyi görüş fevralın 18-də, saat 21:45-də başlayacaq.