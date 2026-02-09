Vensan Kompani: “5:0 və ya 6:0 hesablı qələbə ideal olardı”

“Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani komandasının Bundesliqanın 21-ci turunda “Hoffenhaym”la oyunu olə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.
İdman.Biz bildirir ki, matç 5:1 hesabı ilə “Bavariya”nın xeyrinə qurtarıb.
“5:0 və ya 6:0 hesablı qələbə ideal olardı, amma biz “Hoffenhaym”a hörmətlə yanaşırıq və onların yaxşı komanda olduğunu bilirik, ona görə də nəticə yaxşı idi. Bu matçdan daha çox şey istəyə bilməzdik; biz lazım olan mövqedəyik.
İndi bütün diqqət “RB Leypsiq”ə qarşı növbəti oyuna yönəlib. Oyun iki-üç dəqiqə yavaşladıqda, komandamız dərhal reaksiya verir - əks-hücumlar, künc zərbələri, standart zərbələr, topa sahib olmaq və ya cərimə meydançasına ötürmələr olsun. Oyunçularımız həmişə təhlükəlidirlər və irəli çıxmağa can atırlar. Əlbəttə ki, tarazlıq tapmağa çalışmalısınız, amma bu qədər qol vuranda bunu hər cür mükafatlandırmalısınız.
Əsas şeyə diqqət yetirməliyik. Üç xal qazanmağınızın, yaxşı və ya pis oynamağınızın fərqi yoxdur - dərhal irəliləməli və növbəti oyunda yenidən ən yaxşı formada olmalısınız. Bəzən ritmə, bir axıntıya belə girirsən. İnsanlar həmişə hər şeyi qazanmalı olduğumuzu düşünürlər. Əlbəttə ki, biz bunu istəyirik, amma başqaları da. Mən həmişə müsbət tərəfləri görürəm”, - Kompani bildirib.