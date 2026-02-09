“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta istefa verib

9 Fevral 2026
“Barselona” prezidenti Joan Laporta və klubun idarə heyətinin qalan üzvləri növbəti müddətə namizədliklərini irəli sürmək üçün istefa veriblər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu prosedur Kataloniya klubunun prezident seçkilərindən əvvəl məcburidir.

“Prezident Joan Laporta növbəti müddətə namizədliyini irəli sürmək üçün istefa verib. Bu istefa rəsmi olaraq bazar ertəsi günü keçirilən Direktorlar Şurasının növbəti iclasında qəbul edilib və seçki bildirişi rəsmi olaraq dərc edilib. Bu istefalardan sonra Direktorlar Şurası qalan müddətdə vəzifəsini davam etdirəcək”, - klubun mətbuat xidməti bildirib.

Kataloniya klubunun yeni prezidentinin seçkiləri 15 martda keçiriləcək və qalib rəsmi olaraq 1 iyulda vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

