Kross Ronaldunun Səudiyyə Ərəbistanındakı boykotuna münasibət bildirib

Madrid “Real”ının və Almaniya millisinin sabiq futbolçusu Toni Kross portuqaliyalı ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldonun Səudiyyə Ərəbistanı çempionatındakı boykotu barədə danışıb.
Xatırladaq ki, 41 yaşlı hücumçu liqadakı transfer siyasəti ilə razılaşmadığı üçün “Əl-Nəsr”in son oyunlarını buraxıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, Kross öz podkastında bildirib ki, Ronaldu bu çempionata gələnədək Səudiyyə Ərəbistanı liqası geniş auditoriya üçün demək olar tanınmırdı.
“Səudiyyə çempionatı yeni və maraqlı məkan idi, lakin indi onu populyarlaşdıran şəxsə hörmətsizlik göstərilir. Əminəm ki, Kriştianu bu liqanı tərk etsə, ona maraq xeyli azalacaq”, - deyə almaniyalı sabiq yarımmüdafiəçi qeyd edib.
Xatırladaq ki, Ronaldu 2023-cü ilin qışında “Əl-Nəsr”ə transfer olunub. Hücumçunun Səudiyyə klubu ilə müqaviləsi 2027-ci ilin iyun ayının sonuna qədər qüvvədədir və onun bazar dəyəri 12 milyon avro qiymətləndirilir.