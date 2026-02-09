9 Fevral 2026
9 Fevral 2026 19:01
107
Mbappe özündən çıxaraq hakimlər heyətinə “Klounlar!” deyib

Kilian Mbappe İspaniya La Liqasında “Valensiya”ya qarşı səfər matçında hakimlərin idarəçiliyindən narazı qalıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “DAZN” televiziya yayımı şirkətinin ulduz hücumçunun epizodla bağlı hakimlərlə danışığını qeydə alıb.

“Orada necə ofsayd ola bilər? Mənə izahat lazımdır”, - deyə Mbappe dördüncü hakimə müraciət edib.

Öz növbəsində hakim də futbolçuya cavab verib və bu danışıq yayıma düşüb.

“Videodan baxanda epizod mübahisəli görünür. Üzr istəyirəm, bunu daxildə müzakirə edəcəyik”, - deyə dördüncü hakim cavab verib.

Mbappe isə “Yaxşı, gəlin, alt tribuna otağına keçək və mənə izah edin, çünki başa düşmürəm”, - sözlərini deyib.

Fasilə zamanı futbolçu yenidən epizodla bağlı açıqlama tələb etsə də, hakim tərəfindən diqqətsizliklə üzləşib.

“Deyirsiniz ki, müzakirə edəcəyik, amma baxmırsınız. Demişdiniz ki, daxildə danışacağıq. Mən buradayam, siz isə danışmırsınız”, – deyə Mbappe hakimin diqqətinə çatdırıb.

Dördüncü hakim fasilə zamanı da futbolçunu görməzdən gəldikdə, hücumçu Eduardo Kamavinqaya fransızca “Klounlar!” deyib.

Qeyd edək ki, qarşılaşma “Real”ın səfərdə “Valensiya” üzərində 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

