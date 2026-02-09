Ukraynalılar Avropanın top-liqalarında legioner sayılmayacaqlar

Ukrayna Futbol Assosiasiyasının (UAF) prezidenti Andrey Şevçenko ukraynalı futbolçuların Avropadakı statusu ilə bağlı şərh verib.
İdman.Biz bildirir ki, əksər Avropa liqaları Avropa Birliyi (AB) üzvü olmayan oyunçuların transfer sayını məhdudlaşdırır.
“Məlum olduğu kimi, əksər Avropa ölkələri ukraynalı xarici futbolçulara kvotalar tətbiq edir. Komandamız bunu düzəltmək üçün hüquqi arqumentlər və sübutlar toplayıb. Biz assosiasiyalarla əlaqə saxlayaraq Ukrayna ilə AB arasında Assosiasiya Sazişinin müddəalarına (17-ci maddə) uyğun olaraq, bu cür məhdudiyyətlərin ayrı-seçkilik təşkil etdiyini izah etdik. Biz bu ölkələrin daxili qaydalarının yenidən nəzərdən keçirilməsini təklif etdik.
Danışıqlardan sonra İspaniya, Fransa, Niderland və Almaniya ilə bu məhdudiyyətlərin qüvvədə olduğu yarışlarla bağlı müsbət qərarlar əldə etdik. Digər assosiasiyalarla danışıqlar davam edir. Ukraynalı idmançıların tam Avropa inteqrasiyası və yarışlara bərabər çıxış hüququ var”, - deyə UAF-ın rəsmi saytında Şevçenkonun sözləri sitat gətirilir.