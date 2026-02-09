Türkiyə Superliqası: “Fənərbağça” qələbə qazanıb - VİDEO

Türkiyə Superliqasında 21-ci tur çərçivəsində üç oyun keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Fənərbağça” “Gənclərbirliyi”ni qəbul edib.
Oyun 3:1 hesabı ilə İstanbul nəhənginin xeyrinə qurtarıb.
Hesabı 16-cı dəqiqədə Anderson Talişka açıb. 27-ci dəqiqədə Kərəm Aktürkoğlu “Fənərbağça”nın üstünlüyünü artırıb. 34-cü dəqiqədə Aktürkoğlu üçüncü topu qonaqların qapısından keçirib. 55c- dəqiqədə Seku Koyta qonaqların yeganə cavab qolunu vurub.
“Fənərbağça” 21 oyundan sonra 49 xal qoplayaraq ikinci yerdədir.
Digər oyunlarda “Kayserispor” öz meydançasında “Kocaelispor”a məğlub olub – 1:2.
“Qaziantep” isə “Kasımpaşa”nı məğlub edə bilib – 2:1.