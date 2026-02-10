10 Fevral 2026
AZ

“Roma” A Seriyasının 24-cü turunda “Kalyari”ni məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
10 Fevral 2026 01:47
201
“Roma” A Seriyasının 24-cü turunda “Kalyari”ni məğlub edib

İtaliya A Seriyasının 24-cü turunun “Roma” və “Kalyari” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

Komandalar Romadakı “Stadio Olimpiko” stadionunda oynayıblar. Ev sahibi komanda 2:0 hesablı qələbəni qeyd edib.

“Roma”nın hücumçusu Donyell Malen 25-ci dəqiqədə hesabı açıb. 65-ci dəqiqədə Malen dubl edərək hesabı 2:0 edib.

İtaliya çempionatının 24 turundan sonra “Roma”nın 46 xalı var. Komanda turnir cədvəlində beşinci yerdədir. “Kalyari” 28 xalla 12-ci yerdə qalır. 24 oyundan sonra turnir cədvəlinə “İnter” liderlik edir.

00:34

İtaliya A Seriyasının 24-cü turunun “Atalanta” və “Kremoneze” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

Komandalar Berqamoda (Atalanta) “Stadio Jewiss - Atleti Azzurri d'Italia” stadionunda oynayıblar. Hakim Marko Piççinini idi. Ev sahibi komanda 2:1 hesablı qələbəni qeyd edib.

13-cü dəqiqədə hücumçu Nikola Krstoviç Berqamo klubunu irəli çıxarıb. 25-ci dəqiqədə müdafiəçi Davide Zappakosta “Atalanta”nın ikinci qolunu vurub. 90+5-ci dəqiqədə “Kremoneze”nin yarımmüdafiəçisi Morten Torsbi qollardan birinin əvəzini çıxıb.

“Atalanta” bununla mövsümdəki ümumi xallarını 39-a çatdırıb. Komanda hazırda liqa cədvəlində yeddinci yerdədir. “Kremoneze” 23 xalla 16-cı yerdədir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib
02:07
Dünya futbolu

“Vilyarreal” La Liqanın 23-cü turunda “Espanyol”u darmadağın edib - VİDEO

“Vilyarreal” 45 xalla İspaniya çempionatının turnir cədvəlində dördüncüdür
Boks üzrə keçmiş dünya çempionu: “Usik ortabab bpksçudur, mən onu nokaut edərdim”
01:35
Dünya futbolu

Boks üzrə keçmiş dünya çempionu: “Usik ortabab bpksçudur, mən onu nokaut edərdim”

Ceyms Toni Usiki döyə biləcəyinə əmindir
Ndiaye Afrika Kubokunun finalında Brahim Diasın penalti vuruşuna görə tənqid edib
01:15
Dünya futbolu

Ndiaye Afrika Kubokunun finalında Brahim Diasın penalti vuruşuna görə tənqid edib

Brahimin “panenka” üsulu penalti zərbəsini Seneqalın qapıçısı Eduard Mendi dəf edib
Erik Şel “Real Madrid”in ilk afrikalı məşqçisi olmaq istəyir
00:53
Dünya futbolu

Erik Şel “Real Madrid”in ilk afrikalı məşqçisi olmaq istəyir

Madrid klubu 57 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir
Nəqliyyatın tətilinə baxmayaraq, “Bavariya” – “RB Leypsiq” matçı baş tutacaq
00:26
Dünya futbolu

Nəqliyyatın tətilinə baxmayaraq, “Bavariya” – “RB Leypsiq” matçı baş tutacaq

Tətil Münhen ərazisindəki bütün metro xətlərinə təsir edəcək
“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Mikel Merino əməliyyat olunub
00:08
Dünya futbolu

“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Mikel Merino əməliyyat olunub

Bu mövsüm 29 yaşlı ispaniyalı bütün yarışlarda 33 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO
7 Fevral 10:00
Olimpiada-2026

Qış Olimpiadası-2026-nın açılış mərasimi nə ilə yadda qaldı? - İDMAN.BİZ-in İCMALI - FOTO/VİDEO

Şou İtaliya ənənələrini, müasir texnologiyaları və incəsənəti bir araya gətirdi