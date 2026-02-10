“Arsenal”ın yarımmüdafiəçisi Mikel Merino əməliyyat olunub

“Arsenal”ın və İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Mikel Merino ayaq zədəsindən ciddi şəkildə əməliyyat olunub.
İdman.Biz bildirir ki, yarımmüdafiəçi zədəni İngiltərə Premyer Liqasının 23-cü turunda “Mançester Yunayted”lə oyunda (2:3) alıb.
“Əməliyyat bitdi! Geri qayıtmağa demək olar ki, hazıram. Mesajlarınız və sevginiz üçün hamınıza çox təşəkkür edirəm. Bu, həqiqətən də mənə bu çətinliyi qəbul etmək üçün daha çox enerji verir”, - deyə Merino sosial media paylaşımında yazıb.
Bu mövsüm 29 yaşlı ispaniyalı bütün yarışlarda 33 oyun keçirib, altı qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. 2024-cü ildə Merino İspaniya millisi ilə Almaniyada keçirilən Avropa çempionatının qalibi olub.