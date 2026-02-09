10 Fevral 2026
AZ

Səudiyyə klubları Salahın Pro Liqadakı maaşını üçqat artırmağa hazırdırlar – Mirror

Dünya futbolu
Xəbərlər
9 Fevral 2026 21:59
110
Səudiyyə Ərəbistanı klubları “Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salahı Pro Liqaya cəlb etmək üçün onun maaşını üçqat artırmağı düşünür.

İdman.Biz-in “Mirror”a istinadən məlumatına görə, 33 yaşlı misirli təklifi qəbul edərsə, onun maaşı həftədə 1,2 milyon funt sterlinqə (1,38 milyon avro) qədər artacaq.

Səudiyyə Ərəbistanı klubları, xüsusən də portuqaliyalı hücumçu Kriştianu Ronaldunun potensial gedişini nəzərə alsaq, Salahı liqada potensial ulduz oyunçu kimi görürlər.

“Liverpul” Salahla yollarını ayırmağa hazır ola bilər, çünki bu, onların maaş xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. Bundan əlavə, mersisaydlılar qanad oyunçusu üçün böyük bir ödəniş gözləyirlər və müqaviləni 2026-cı il dünya çempionatından əvvəl başa çatdırmaq istəyirlər.

Xatırladaq ki, Ronaldu klubun rəqibləri ilə müqayisədə Səudiyyə Ərəbistanı Dövlət İnvestisiya Fondu (DIF) tərəfindən idarə olunmasından narazılığına görə Əl-Nəsr oyunlarını boykot edir. 41 yaşlı portuqaliyalı artıq komandasının iki oyununu buraxıb. Mediada yayılan məlumatlara görə, o, bu yay MLS-ə keçə və ya Avropaya qayıda bilər.

Məhəmməd Salah 2017-ci ildən “Liverpul”da çıxış edir. 2025/2026 mövsümündə o, bütün yarışlarda 25 oyunda altı qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Salahın klubla müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir. “Capology”nin məlumatına görə, bu müqaviləyə əsasən onun maaşı həftədə 400.000 funt sterlinq (vergilər çıxılmazdan əvvəl 460.000 avro) təşkil edir. Transfermarkt Salahı 30 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

