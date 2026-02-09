Harri Keyn: “Mövsümün həlledici mərhələsinə qədəm qoyuruq”

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn komandasının Bundesliqanın 21-ci turunda “Hoffenhaym”la oyununu şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, matç 5:1 hesabı ilə münhenlilərin xeyrinə bitib.
"Aydındır ki, son bir neçə həftə ərzində bir neçə zəif oyundan sonra komanda daxilində müəyyən narahatlıqlar var idi. Buna görə də sakit qalmağımız və oyun tərzimizə sadiq qalmağımız vacib idi. Hazırlaşmaq üçün bir həftəmiz var idi, çox intensiv məşq edirdik. Komandanın yaxşı vəziyyətdə olduğu, hər kəsin sağlam olduğu və meydana çıxmağa can atdığı aydındır. Və bunu bu gün, xüsusən də ilk 15 dəqiqədə bir daha gördünüz - oyuna döyüşkən ruhla gəldik. Sonra rəqibimiz meydandan qovuldu və bu, ritmimizi bir az pozdu. Öz oyunumuza qayıtmaq üçün təxminən 15-20 dəqiqə vaxt lazım oldu. "Hoffenhaym"a təşəkkür etmək lazımdır; onlar yaxşı komandadır və möhkəm futbol oynayırlar.
Bilirik ki, mövsümün həlledici mərhələsinə qədəm qoyuruq. Hazırda ikinci yerdən yaxşı üstünlüyümüz var, amma ötən həftə gördüyümüz kimi, bu, tez bir zamanda azala bilər. Mövsümün əvvəlində komandada zədəli oyunçular olmadan fevral-mart aylarında yaxşı liqa mövqeyində olmaq istədiyimizi vurğulamışdıq. Hələ də turnir cədvəlinin başındayıq, Almaniya Kuboku uğrunda mübarizə aparırıq və Çempionlar Liqasının ilk səkkizliyinə daxil olmuşuq. Bu, bizim üçün müsbət bir inkişafdır. İndi mövsüm həqiqətən başlayır və irəliləməliyik və kimin bizi tuta biləcəyini görməliyik”, - Keyn deyib.