Mbappe PSJ-nin ofisinə məhkəmə icraçılarını göndərib

L'Équipe qəzetinin məlumatına görə, 7 fevral cümə günü məhkəmə icraçıları “Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappenin xahişi ilə PSJ-nin ofisinə baş çəkiblər.
İdman.Biz bildirir ki, Mbappenin Paris klubu tərəfindən yığılmış məzuniyyət pulu ödənilməyib.
Futbolçuya borclu olan 60,9 milyon avrodan PSJ 5,9 milyon avro ödəməyib. Bu, yığılmış məzuniyyət pulunun məbləğidir. Məhkəmə icraçıları parislilərə Mbappenin borcunun ödənilməsini tələb edən ödəniş bildirişi təqdim ediblər.
Əgər Paris klubu Mbappeyə pul ödəməsə, məhkəmə səkkiz gün ərzində PSJ-nin aktivlərini müsadirə edə bilər və Fransa milli komandasının kapitanının vəkilləri borcu komandanın hesablarından ala bilərlər. Klubun apelyasiya şikayəti vermək üçün 19 fevrala qədər vaxtı var.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Fransa Peşəkar Futbol Liqası (LFP) parislilərə “Real Madrid”ə keçən hücumçuya ödənilməmiş 55 milyon avro əmək haqqı və bonus ödəməyi əmr etmişdi. 2025-ci ilin dekabrında Paris Əmək Məhkəməsi PSJ-yə oyunçuya məzuniyyət pulu da daxil olmaqla 60,9 milyon avro ödəməyi əmr etmişdi. Klubun keçmiş oyunçuya qarşı maliyyə iddiaları tamamilə rədd edilib.