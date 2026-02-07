“Real Madrid” prezidenti 2027-ci ilədək Pedrini transfer etmək istəyir - El Desmarque

“Real Madrid”in prezidenti Florentino Peres hücumçu Luiş Fiqunun 2000-ci ildə “Barselona”dan “Los Blancos”a transferi hekayəsini təkrarlamaq istəyir.
İdman.Biz bildirir ki, Peres yarımmüdafiəçi Pedri ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir.
Jurnalist Çiro Lopez və “El Desmarque” portalının məlumatına görə, “Real Madrid”in rəhbəri 23 yaşlı futbolçunun transferini 2027-ci ilə qədər başa çatdırmaq istəyir.
Mənbənin məlumatına əsasən, Peresin vəziyyətində məqsəd Madrid heyətini gücləndirmək deyil, “Barselona”nın əsas oyunçusunu cəlb etməkdir.
Lopes vurğulayır ki, Pedrinin “Real Madrid”ə keçidi, müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir və 1 milyard avroluq sərbəst qalma bəndi ilə demək olar ki, mümkün deyil. Yarımmüdafiəçinin özü azarkeşi olduğu Kataloniya klubuna mənsubluq hissi keçirir. Madrid onu razı salmaq üçün səy göstərməli olacaq.
Pedri 2019-cu ildən bəri “blauqrana”da oynayır. Bu müddət ərzində o, bütün yarışlarda 227 oyunda meydana çıxıb, 28 qol vurub və 29 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.