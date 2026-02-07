“Flamenqo” İngiltərə Premyer Liqasının çempionunu transfer etməyi düşünür

“Flamenqo” hazırda Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” klubunda oynayan “Liverpul”un keçmiş hücumçusu Darvin Nunyesi transfer etməyi düşünür.
İdman.Biz bu barədə UOL-a istinadən xəbər verir.
Braziliya nəşrinin məlumatına görə, “Flamenqo” Səudiyyə klubuna sorğu göndərib, lakin uruqvaylı hücumçunun “Əl-Hilal”dakı yüksək maaşı səbəbindən müqavilə pozula bilər. Braziliya komandası həmçinin “Tottenhem”in oyunçusu Rişarlisonu da gözdən keçirir.
Darvin Nunyes “qırmızılar”la İngiltərə Premyer Liqasını, İngiltərə Superkubokunu və Liqa Kubokunu qazanıb. Hücumçu 2025-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanına keçib. Ümumilikdə, uruqvaylı “Əl-Hilal”da 22 oyun keçirib, yeddi qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib.