Ronaldusuz “Əl-Nəsr” Pro Liqanın 21-ci turunda “Əl-İttihad”ı məğlub edib

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının 21-ci turunun “Əl-Nəsr” və “Əl-İttihad” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandalar “Əl-Əvvəl Park” stadionunda (Ər-Riyad, Səudiyyə Ərəbistanı) oynayıblar. Ev sahibi komanda 2:0 hesablı qələbəni qeyd edib.
“Əl-Nəsr”in yarımmüdafiəçisi Sadio Mane 85-ci dəqiqədə penaltidən zərbəni dəqiq yerinə yetirib. 90+7-ci dəqiqədə Qabriel Angelo “Əl-İttihad”ın qapısına ikinci qolu vurub.
“Əl-Nəsr” hücumçusu Kriştianu Ronaldu komandanın rəhbərliyindən narazılığı səbəbindən heyətə daxil edilməyib.
Səudiyyə Ərəbistanı liqasında 20 oyundan sonra “Əl-Nəsr” 49 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Əl-İttihad” 34 xalla yeddinci yerdə qərarlaşıb.