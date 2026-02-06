Xusanov “Mançester Siti”də ayın oyunçusu seçilib

“Mançester Siti”nin özbək müdafiəçisi Abdukodir Xusanov komandanın yanvar ayı üçün ayın oyunçusu seçilib.
İdman.Biz bildirir ki, klubun mətbuat xidməti bu barədə X sosial media səhifəsində məlumat verib.
İngilis klubunun mətbuat xidməti Özbəkistan bayrağını əlavə edərək “Bizim döyüşçü-müdafiəçimiz” yazıb.
Xusanov daha əvvəl 2025-ci ilin fevral ayı üçün “Mançester Siti”nin ayın oyunçusu seçilmişdi.
Ötən ay “Siti”nin müdafiəçisi bütün yarışlarda səkkiz oyunda iştirak edib və üç dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Xusanovun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 35 milyon avrodur.