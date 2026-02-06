“Barselona”nın keçmiş prezidenti jurnalistə: “Bir də məni təhqir etsəniz, sizə mikrofon atacağam”

“Barselona”nın keçmiş prezidenti Joan Qaspar jurnalistin Kataloniya klubunun hakimlərə rüşvət verməsi ilə bağlı sualına sərt cavab verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qaspar “Neqreyra işi” üzrə məhkəmədə ifadə verib.
“Məni bir daha təhqir etsəniz, sizə mikrofon atacağam.
Joan Qamper “Barselona”nı qurduğundan bəri klub heç vaxt heç bir qanunu pozmayıb.
Və hakimə rüşvət vermək onun xeyrinə qərar vermək cinayətdir”, - “Marca” qəzeti Gasparın sözlərini sitat gətirir.
Xatırladaq ki, 2023-cü ildə “Barselona” və onun rəhbərliyi Texniki Hakimlər Komitəsinin (CTA) keçmiş vitse-prezidenti, Kral İspaniya Futbol Federasiyasında (RFEF) işləyən Xose Mariya Enrikes Neqreyraya ödənişlərdə rüşvət verməkdə ittiham olunub. Məhkəmə “Barselona”nın 2001-2018-ci illər arasında Neqreyraya bir neçə milyon avro ödəməsini cinayət hesab edib.