“Qarabağ”ın rəqibi “Nyukasl”da vəziyyət yaxşı deyil

6 Fevral 2026 17:26
90
“Qarabağ”ın rəqibi “Nyukasl”da vəziyyət yaxşı deyil

“Qarabağ”ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi, İngiltərənin "Nyukasl Yunayted" komandasının baş məşqçisi Eddi Hau komandadan ayrılacağı və Tomas Tuxelin yerinə İngiltərə millisinə keçəcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlərə reaksiya verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, son uğursuz nəticələrdən sonra sosial şəbəkələrdə onun klubdakı missiyasını tamamladığı iddia edilsə də, Hau bu xəbərləri təkzib edərək hər gün klubun uğuru üçün çalışdığını bildirib.

"Bu iddialar mənim üçün sürprizdir. Hər gün işimə maksimum diqqət yetirirəm. Gələcək barədə çox düşünmürəm, sadəcə hər gün əlimdən gələni edirəm", - deyə baş məşqçi vurğulayıb.

"Sağsağanlar" üçün mövsüm asan keçmir. Komanda Liqa Kubokunun yarımfinalında "Mançester Siti"yə ümumi hesabda 1:5 hesabı ilə uduzaraq turnirlə vidalaşıb. Hazırda Premyer Liqada 11-ci pillədə qərarlaşan "Nyukasl" zədə problemləri ilə də mübarizə aparır. Xüsusilə yayda 176,5 milyon dollara (300 milyon AZN) "Liverpul"a satılan Aleksander İsakın yoxluğu hücum xəttində ciddi hiss olunur. Klubun yeni transferlərə xərclədiyi 219 milyon funt-sterlinq (507 milyon 269 min 700 AZN) isə hələ ki, gözlənilən nəticəni verməyib.

Buna baxmayaraq, Eddi Hau komandasının hələ də mübarizəni davam etdirdiyini xatırladıb.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” və “Nyukasl” arasında ilk matç fevralın 18-də, saat 21:45-də Bakıda, cavab qarşılaşması isə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə, saat 23:59-da İngiltərədə baş tutacaq.

