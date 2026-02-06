“İmişli” heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “İmişli” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.
25 yaşlı yarımmüdafiəçi Raid Abbaszadə bundan sonra bölgə təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq.
“İmişli” heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “İmişli” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.
25 yaşlı yarımmüdafiəçi Raid Abbaszadə bundan sonra bölgə təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq.
Bu göstərici əvvəlki mövsümlərin antirekordunu təkrarlayıb
Azərbaycan Premyer Liqasında ayın qalibi “Qəbələ”nin futbolçusu oldu
“Kəpəz”lə ev qarşılaşmasında qeydə alınıb
Bu nəticə Azərbaycan Kuboku tarixində 4-cü göstəricidir
Komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu fevralın 9-da keçiriləcək
Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi