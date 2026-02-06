7 Fevral 2026
“İmişli” heyətinə yeni futbolçu cəlb edib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 Fevral 2026 18:41
189
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “İmişli” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.

25 yaşlı yarımmüdafiəçi Raid Abbaszadə bundan sonra bölgə təmsilçisinin uğurları üçün mübarizə aparacaq.

İdman.Biz
