7 Fevral 2026
AZ

AFFA İntizam Komitəsi üç klubu cərimələyib

Futbol
Xəbərlər
6 Fevral 2026 15:04
70
AFFA İntizam Komitəsi üç klubu cərimələyib

AFFA İntizam Komitəsi üç klubu cərimələyib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Misli Premyer Liqasının 18-ci turunda “Karvan-Yevlax” “Sumqayıt”la, “Kəpəz” isə “Şamaxı” ilə matçda Əsasnamənin 9-cu maddəsinin 4-cü bəndinin tələblərini pozduqlarına görə hərəsi 1000 manat cərimə edilib.

Bundan başqa, oyun bitdikdən sonra meydançaya kənar şəxs daxil olduğu və bu hal cari mövsümdə 2-ci dəfə yaşandığı üçün Gəncə təmsilçisi daha 5000 manat ziyana düşüb.

Həmçinin “Qarabağ”la qarşılaşmada “Turan Tovuz”da 6 nəfər sarı vərəqə aldığı üçün komanda 700 manat ödəyəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas sui-istifadəyə görə vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər
07:13
Dünya futbolu

La Liqa prezidenti Xavyer Tebas sui-istifadəyə görə vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər

Migel Anxel Qalan Tebasın hərəkətlərindən İdman İnzibati Orqanına şikayət edib.

Mbappe PSJ-nin ofisinə məhkəmə icraçılarını göndərib
04:14
Dünya futbolu

Mbappe PSJ-nin ofisinə məhkəmə icraçılarını göndərib

L'Équipe qəzetinin məlumatına görə, 7 fevral cümə günü məhkəmə icraçıları “Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappenin xahişi ilə PSJ-nin ofisinə baş çəkiblər. İdman.Biz bildirir ki, Mbappenin Paris klubu tərəfindən yığılmış məzuniyyət pulu ödənilməyib.

Rafinya yamal barədə: “Sosial mediada çox vaxt keçirir və səhərlər yuxulu olur”
03:12
Dünya futbolu

Rafinya yamal barədə: “Sosial mediada çox vaxt keçirir və səhərlər yuxulu olur”

Mətbuatda Yamalın son vaxtlar sosial mediada keçirdiyi vaxtını xeyli azaltdığı bildirilir
La Liqa: “Selta” səfərdə “Osasuna”dan üstün olub
02:40
Dünya futbolu

La Liqa: “Selta” səfərdə “Osasuna”dan üstün olub - VİDEO

Bu turdan sonra “Selta” La Liqa turnir cədvəlində yeddinci yerdədir
“Lill” çempionatın autsayderinə qalib gələ bilməyib
02:21
Dünya futbolu

“Lill” çempionatın autsayderinə qalib gələ bilməyib

Fransa liqasında 21 oyundan sonra “Lill” 33 xala malikdir
İngiltərə Premyer Liqası: “Lids Yunayted” “Nottinqem Forest” üzərində inamlı qələbə qazanıb
02:15
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Lids Yunayted” “Nottinqem Forest” üzərində inamlı qələbə qazanıb - VİDEO

Bu oyundan sonra “Lids Yunayted” Premyer Liqa turnir cədvəlində 29 xalla 16-cıdır
Bundesliqa: “Ayntraxt” “Union”la heç-heçə edib
01:44
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Ayntraxt” “Union”la heç-heçə edib - VİDEO

Almaniya liqasında 21 oyundan sonra “Ayntraxt”ın 28 xalı var

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
5 Fevral 11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
02:49
Olimpiada-2026

2026-cı il Qış Olimpiya Oyunları açıq elan edilib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

İtaliyada 25-ci Qış Olimpiya Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib
Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb
6 Fevral 03:32
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqası Ronaldunun narazılığı ilə bağlı açıqlama yayıb - YENİLƏNİB

Daha əvvəl mediada portuqaliyalı hücumçunun yayda klubu tərk etməyə hazır olduğu bildirilirdi
Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu
5 Fevral 04:06
Dünya futbolu

Mauro İkardi “Qalatasaray”ın bütün zamanların ən yaxşı əcnəbi bombardiri oldu

İkardi klubda rumıniyalı yarımmüdafiəçi Georgi Hacinin rekordunu keçib