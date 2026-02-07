Rafinya yamal barədə: “Sosial mediada çox vaxt keçirir və səhərlər yuxulu olur”

“Barselona”nın hücumçusu Rafinya Kataloniya klubunun hücumçusu Lamin Yamal və sosial mediadan asılılığı haqqında danışıb.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, daha əvvəl mətbuatda Yamalın son vaxtlar sosial mediada keçirdiyi vaxtını xeyli azaltdığı və futbolla əlaqəsi olmayan bütün paylaşımları sildiyi bildirilirdi.
“Yaşını nəzərə alsaq, o, daim telefonundadır ki, bu da normaldır. Müasir nəsil həmişə telefonlarındadır, daim mesaj göndərir, həmişə qulaqcıq taxır.
Səhərlər həmişə yuxulu olur, çünki düşünürəm ki, gec yatır. Hər gün əyləndiyinə görə yox, sosial mediada çox vaxt keçirdiyinə görə.
Mən ona daim daha diqqətli olmalı olduğunu deyirəm. Deməzdim ki, o, həmişə gecikir, amma vaxtında olduğundan daha tez-tez gecikir.
Son vaxtlar o, əvvəlkindən daha çox saç düzümünə aludə olub. Məşqdən əvvəl, oyunlardan əvvəl... saatlarla saç düzümünə, oyun günlərində isə ardıcıl iki saat vaxt sərf edir”, - deyə RMC Sport Rafinyadan sitat gətirir.