5 Fevral 2026
“Barselona”nın prezidenti “Kamp Nou”nun Avropanın ən yaxşı stadionu olacağına əmindir

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 Fevral 2026 06:12
164
“Barselona”nın prezidenti Joan Laporta təmir olunmuş “Kamp Nou” ilə bağlı gözləntilərini ifadə edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, arenanın yenidən qurulmasına 2023-cü ildə başlanılıb və hələ tamamlanmayıb. Stadion noyabr ayından bəri oyunlara ev sahibliyi edir.

“Biz inanılmaz dərəcədə qürur duyuruq. Bu, Avropanın ən yaxşı və ən böyük stadionu olacaq. O, təxminən 105.000 nəfər üçün nəzərdə tutulub. Rahat, təhlükəsiz və kommersiya baxımından cəlbedicidir. Biz istəyirik ki, burada əsas finallar keçirilsin. 2029-cu il Çempionlar Liqası finalının “Kamp Nou”da keçirilməsini çox istərdik. Həmin vaxtadək arena tamamlanacaq və əsl hədiyyə olacaq. 2030-cu il dünya çempionatı finalına orada ev sahibliyi etmək əla olardı. Bu, dünyanın ən yaxşı stadionu olacaq” - Sport.es Laportanın sözlərini sitat gətirib.

İdman.Biz
Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”
12:10
Futbol

Ruslan Əmircanov: “Neftçi”ni buna məcbur etmək olmaz”

O bildirib ki, başqa variant yoxdur
Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO
11:34
Futbol

Dünya futbolunun üç tanınmış simasının ad günüdür - FOTO

“Qalatasaray”, “Barselona” və “Real” azarkeşləri onları hər zaman xatırlayacaq
“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ
10:37
Futbol

“Neftçi” və “Qarabağ”da oynayan sabiq futbolçu: “Futbolçu seçimi çox vacibdir” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, cari mövsümdəki nəticələr möhtəşəmdir
50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO
10:25
Futbol

50 min azarkeş və acı sonluq - VİDEO

“Köln”ün gəncləri UEFA Gənclər Liqası tarixinə düşsə də, dramatik məğlubiyyətlə mübarizəni dayandırıb
“Hamburq”un hücumçusu sərxoş vəziyyətdə maşın sürdüyünə görə rekord məbləğdə cərimələnib
07:14
Dünya futbolu

“Hamburq”un hücumçusu sərxoş vəziyyətdə maşın sürdüyünə görə rekord məbləğdə cərimələnib

Klub Dompeni altırəqəmli məbləğdə cərimə və Bundesliqa oyunlarından kənarlaşdırılma ilə cəzalandırıb
“Bavariya”nın 17 yaşlı yarımmüdafiəçisi 90 milyon avroya “Arsenal”a keçə bilər — TEAMtalk
06:41
Dünya futbolu

“Bavariya”nın 17 yaşlı yarımmüdafiəçisi 90 milyon avroya “Arsenal”a keçə bilər — TEAMtalk

Lenart Karl “Bavariya”nın gənclər sisteminin yetirməsidir

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq