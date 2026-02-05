5 Fevral 2026
"Hamburq"un hücumçusu sərxoş vəziyyətdə maşın sürdüyünə görə rekord məbləğdə cərimələnib

5 Fevral 2026 07:14
“Hamburq”un yarımmüdafiəçisi Jan-Lük Dompe sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etdiyinə görə intizam tənbehi alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yanvarın sonlarında oyunçu polis tərəfindən saxlanılıb və alkotester testi nəticəsində onun orqanizmində spirt aşkarlanıb. Klub fransız futbolçunu bu qayda pozuntusuna görə cəzalandırıb.

“Hamburq”un rəhbərliyi 30 yaşlı oyunçu ilə intizam iclası keçirib. Dompeyə klub üçün rekord sayılan altırəqəmli məbləğlə cərimə olunacağı və növbəti xəbərdarlığa qədər Bundesliqa oyunlarından kənarlaşdırılacağı bildirilib.

“Sadə bir üzr istəməyin kifayət olmadığını başa düşürəm. Mənə nümunə kimi göstərilən gözləntiləri doğrultmamışam. Ciddi səhvlər etmişəm və təbii ki, bütün nəticələri qəbul edəcəyəm. Klubun, məşqçilər heyətinin və indiyə qədər məni dəstəkləyən bütün azarkeşlərin nə qədər məyus olduğunu başa düşürəm. Həqiqətən çox təəssüf edirəm. Bu vacib vaxtda komandanı məyus etdiyim üçün də üzr istəyirəm” – Dompe “Hamburq”un rəsmi saytına deyib.

Oyunçu həmçinin sosial işlə məşğul olmaq niyyətini də açıqlayıb. Dompenin bu həftə məşqlərə qayıtması gözlənilir. “Hamburq” onun irəliləyişini izləyəcək və meydana potensial qayıtma şanslarını qiymətləndirəcək.

İdman.Biz
