Xavi İspaniya tarixinin ən yaxşısı seçilib

FourFourTwo jurnalı İspaniya futbol tarixinin ən yaxşılarını açıqlayıb.
İdman.biz xəbər verir ki, siyahıya “Barselona”nın keçmiş futbolçusu Xavi başçılıq edib.
İkinci pillədə Kataloniya klubunun daha bir oyunçusu Andres İnyesta yer alıb. “Real”ın qapıçısı İker Kasilyas üçüncü yerdə qərarlaşıb.
1. Xavi (yarmmüdafiəçi).
2. Andres İnyesta (yarmmüdafiəçi).
3. İker Kasilyas (qapıçı).
4. David Vilya (hücumçu).
5. Serxio Ramos (müdafiəçi).
6. Serxio Buskets (yarmmüdafiəçi).
7. Raul Qonsales (hücumçu).
8. Luis Suates Miramontes (yarmmüdafiəçi).
9. Karles Puyol (müdafiəçi).
10. David Silva (yarmmüdafiəçi).
11. Fransisko Hento (yarmmüdafiəçi).
12. Xabi Alonso (yarmmüdafiəçi).
13. Jerar Pike (müdafiəçi).
14. Fernando Torres (hücumçu).
15. Sesk Fabreqas (yarmmüdafiəçi).
İdman.biz