Dünya çempionatının kuboku Vaşinqtona çatdırılıb

Bu gün DÇ-2026-nın baş mükafatı ABŞ paytaxtına çatdırılıb.
İdman.Biz bildirir ki, kubok 5 dekabr cümə günü keçiriləcək DÇ-2026 qrup mərhələsinin püşkatmasından əvvəl Vaşinqtona çatdırılıb.
Daha əvvəl keçmiş idmançılar Rio Ferdinand, Şakil O'Nil və Ueyn Qretskinin püşkatmada iştirak edəcəyi bildirilirdi.
Turnirin özü üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Yarışın ilk oyunu 11 iyun 2026-cı ildə keçiriləcək. Çempionat 19 iyulda keçirilməsi planlaşdırılan final matçı ilə yekunlaşacaq. Turnir tarixində ilk dəfə olaraq final mərhələsində 12 qrupa bölünmüş 48 komanda iştirak edəcək.