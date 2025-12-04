4 Dekabr 2025
Dünya çempionatının kuboku Vaşinqtona çatdırılıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 22:00
32
Bu gün DÇ-2026-nın baş mükafatı ABŞ paytaxtına çatdırılıb.

İdman.Biz bildirir ki, kubok 5 dekabr cümə günü keçiriləcək DÇ-2026 qrup mərhələsinin püşkatmasından əvvəl Vaşinqtona çatdırılıb.

Daha əvvəl keçmiş idmançılar Rio Ferdinand, Şakil O'Nil və Ueyn Qretskinin püşkatmada iştirak edəcəyi bildirilirdi.

Turnirin özü üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Yarışın ilk oyunu 11 iyun 2026-cı ildə keçiriləcək. Çempionat 19 iyulda keçirilməsi planlaşdırılan final matçı ilə yekunlaşacaq. Turnir tarixində ilk dəfə olaraq final mərhələsində 12 qrupa bölünmüş 48 komanda iştirak edəcək.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Arsenal”ın maraq dairəsində olan iki futbolçunun adları açıqlanıb
22:16
Dünya futbolu

“Arsenal”ın maraq dairəsində olan iki futbolçunun adları açıqlanıb

“Arsenal” “Ayntraxt Frankfurt”un oyunçusu Jan-Matteo Baoyanı izləyən komandalar arasındadır
“Mançester Yunayted” “Olimpiakos”un yarımmüdafiəçisi üçün 28 milyon avro təklif edib
21:32
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” “Olimpiakos”un yarımmüdafiəçisi üçün 28 milyon avro təklif edib

Daha əvvəl “Real Madrid”in Muzakitis üçün transfer təklifi verməyə hazır olduğunu bildirilmişdi
Mbappe DÇ-2026-nın əsas ulduzudur, Ronaldu ilk onluqda yoxdur – The Athletic
20:50
Dünya futbolu

Mbappe DÇ-2026-nın əsas ulduzudur, Ronaldu ilk onluqda yoxdur – The Athletic

Norveçli hücumçu Erlinq Holand ikinci yerdədir
“Liverpul” heyətini “Leypsiq”li hücumçu ilə gücləndirə bilər
20:21
Dünya futbolu

“Liverpul” heyətini “Leypsiq”li hücumçu ilə gücləndirə bilər

Bu mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 14 oyunda meydana çıxıb
Messi Finalissima-2026-da iştirak etməyəcəyini açıqlayıb
20:06
Dünya futbolu

Messi Finalissima-2026-da iştirak etməyəcəyini açıqlayıb

Argentina millisinin hücumçusu və kapitan Lionel Messi 2026-cı il Finallissimasında oynayıb-oynamayacağı barədə suala cavab verib.

15 yaşlı perulu komentator dünyada fenomenə çevrildi - VİDEO
18:39
Futbol

15 yaşlı perulu komentator dünyada fenomenə çevrildi - VİDEO

Libertadores finalını dağ başından şərh edən gəncin reportajı 10 milyondan çox izlənilib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları