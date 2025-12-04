4 Dekabr 2025
4 Dekabr 2025 20:06
Messi Finalissima-2026-da iştirak etməyəcəyini açıqlayıb

Argentina millisinin hücumçusu və kapitan Lionel Messi 2026-cı il Finallissimasında oynayıb-oynamayacağı barədə suala cavab verib.

İdman.Biz xəbər verir ki, daha əvvəl mediada Argentina milli komandasının 27 mart 2026-cı ildə İspaniya ilə qarşılaşacağı bildirilirdi. Finallissima Avropa Çempionatı (İspaniya) və Copa América (Argentina) qalibləri arasında tək oyunluq turnirdir.

“Xeyr, düzünü desəm, yox. Onun keçirilib-keçirilməyəcəyi belə təsdiqlənməyib. Hətta bunun baş tutub-tutmayacağını belə bilmirlər. Amma, düzünü desəm, mövsümün ortasında hazırlıq görüşü mənim üçün hər şeyi dəyişəcək.
Bu, yeni mövsümə sıfırdan başlamaq kimidir və mövsümün ortasında hazırlıq görüşü mənə çox kömək edəcək.

Avropada oynayan futbolçular, həmişə olduğu kimi, mövsümün sonuna çoxlu oyunla yaxınlaşırlar. Qətərdə keçirilən (Dünya çempionatı) istisna idi, çünki mövsümün ortasında baş tutdu. Çoxları özlərini daha yaxşı hiss etdilər, çünki daha az yorğun idilər. Düşünürəm ki, eyni şey mənim də başıma gələcək”, Goal Messidən sitat gətirir.

