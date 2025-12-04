4 Dekabr 2025
AZ

İnyiqo Martines yanvarda qayıda bilər “Barselona” qərarı maliyyə feyr-pleydən asılıdır

Futbol
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 17:59
18
İspaniyanın “Barselona” futbol klubunun müdafiəçisi İnyiqo Martines yanvar ayında icarə əsasında komandaya qayıtmaq istəyir.

İdman.Biz xəbər verir ki, 32 yaşlı futbolçu artıq rəhbərliklə ilkin razılıq üçün danışıqlara başlamağa hazırdır. Lakin müqavilənin taleyi tam şəkildə klubun maliyyə feyr-pley limitlərinə uyğunluğundan asılı olacaq.

İnyiqo Martines özü “Barselona”ya dönməyə çox istəkli olduğu bildirilir. Baş məşqçi Hansi-Diter Flik də təcrübəli müdafiəçinin qayıdışı ideyasını tam şəkildə dəstəkləyir.

Müqavilə şərtləri maliyyə çərçivəsinə yerləşdirilə bilsə, transferin yanvar ayında reallaşması gözlənilir.

