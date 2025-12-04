“Liverpul” heyətini “Leypsiq”li hücumçu ilə gücləndirə bilər

“Liverpul” skautları 19 yaşlı “RB Leypsiq” hücumçusu Yan Diomandın transferi üçün çalışırlar.
İdman.Biz bu barədə TEAMtalk-a istinadən xəbər verir.
Mənbəyə görə, Kot-d’İvuarlı oyunçunu “Arsenal”, “Çelsi”, “Mançester Siti”, “Mançester Yunayted”, “Nyukasl Yunayted” və “Tottenhem Hotspur” da izləyir, lakin mersisaydlılar cinah oyunçusu üçün ən çox ehtimal olunan namizəddirlər.
Alman klubunun Diomandeni satmaq istəmədiyi, lakin onun müqaviləsində 100 milyon avroluq sərbəst qalma bəndinin olduğu vurğulanır.
Bu mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 14 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 20 milyon avrodur.