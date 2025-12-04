4 Dekabr 2025
Emmanuel Peti: “Barselona” belə müdafiəçilərlə Çempionlar Liqasını qazana bilməz”

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 01:00
16
“Çelsi”nin və Fransa millisinin keçmiş oyunçusu Emmanuel Peti “Barselona”nın bu mövsüm Çempionlar Liqasını qazana bilməyəcəyinə əminliyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, “Barselona” 5 oyundan 7 xal toplayaraq, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 18-ci yerdədir.

“Hər şey Yamaldan asılıdır. Komandanın ən yaxşı oyunçuları var, amma Messi kimi dünya səviyyəli oyunçular yoxdur.
Belə müdafiəçilərlə Çempionlar Liqasını qazana bilərlərmi? Qətiyyən yox! Bu mümkün deyil. Çox qol buraxırlar. Bunu “İnter”ə qarşı yarımfinal matçlarında gördük. Yarımfinalda necə yeddi qol buraxa bilərlər? “Bəli, amma altı qol vurdular”, deyəcəksiniz. Amma Yamalı kənarlaşdırsanız, “Barselona”dan nə qalacaq? Onların hücumu yaxşıdır, amma müdafiəsi yaxşı deyil. Bu, kazino kimidir: hər şeylərini Laminə qoyublar.

Yamal təkbaşına Çempionlar Liqasını qazana bilməz. Messiyə böyük hörmətim var, amma şübhə edirəm ki, Xavi, İnyesta, Puyol və bütün bu uşaqlar olmadan Çempionlar Liqasını qazanardı”, Metro Petitin sözlərini sitat gətirir.

