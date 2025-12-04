4 Dekabr 2025
Transfermarkt Arauxonun zədəsi kimi depressiyanı göstərib

4 Dekabr 2025 00:23
“Barselona”nın müdafiəçisi Ronald Arauxo depressiya səbəbindən komandasının qarşıdakı oyunlarını buraxacaq.

Bu barədə İdman.Biz Transfermarkt-ə istinadən bildirir.

İspaniya mediası əvvəllər uruqvaylı futbolçunun zehni sağlamlığını bərpa etmək üçün klubdan əlavə istirahət istədiyini bildirmişdi.

Transfermarkt-da oyunçunun profilində Arauxonun zədəsi kimi depressiya göstərilir. Kataloniyalı müdafiəçinin sağalma müddəti göstərilməyib.

Arauxo cəza səbəbindən 9 dekabr çərşənbə axşamı günü “Barselona”nın UEFA Çempionlar Liqasında “Olimpiakos”a qarşı keçirəcəyi matçı buraxacaq. Daha əvvəl bildirilmişdi ki, müdafiəçinin psixoloji çətinlikləri Çempionlar Liqasında “blauqrana”nın “Çelsi”yə 3:0 hesabı ilə məğlub olduğu oyunda meydandan qovulmasından sonra başlayıb.

