Mbappe bu mövsüm Avropanın top-5 liqasında 20 xal toplayan ilk oyunçu olub

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe La Liqanın 19-cu turunda “Atletik Bilbao” üzərində 3:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda iki qol vuraraq, Avropanın ən yaxşı beş liqasında bu mövsüm 20 xala çatan ilk oyunçu olub.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə StatMuse X-in sosial media hesabında məlumat verib.
26 yaşlı hücumçu bu mövsüm bütün yarışlarda 20 oyun keçirib, 25 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. O, 2024-cü ilin iyul ayından bəri Madrid klubundadır. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.
Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 180 milyon avrodur.