3 Dekabr 2025
AZ

Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsi: “Ştutqart” və “Frayburq” qələbə qazanıblar

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 23:34
16
Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsi: “Ştutqart” və “Frayburq” qələbə qazanıblar

Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsinin “Bohum” və “Ştutqart” komandaları arasında oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Bohumdakı “Vonovia Ruhrstadion” stadionunda qarşılaşıblar.

Oyun 2:0 hesabı ilə “Ştutqart”ın xeyrinə başa çatıb.

12-ci dəqiqədə “Bohum”un müdafiəçisi Filip Strompf öz qapısına qol vuraraq “Ştutqart”ı hesabda irəli çıxardı. 47-ci dəqiqədə hücumçu Deniz Undav qonaqların üstünlüyünü ikiqat artıraraq hesabı 2:0 edib.

Almaniya Kubokunun 1/8 final mərhələsinin digər qarşılaşmasında “Frayburq” “Darmştadt 98”i mübarizədən kənarlaşdırıb - 2:0.

“Ştutqart” Almaniya Kubokunun hazırkı sahibidir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İtaliya Kubokunda “Napoli” “Kalyari”ni penaltilərdə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib - VİDEO
23:28
Dünya futbolu

İtaliya Kubokunda “Napoli” “Kalyari”ni penaltilərdə məğlub edərək 1/4 finala yüksəlib - VİDEO

Daha əvvəl “Yuventus” və “Atalanta” ilk səkkizlikdə yer alıblar
FİFA klublara Afrika Millətlər Kubokuna çağırılan oyunçuları 15 dekabradək buraxmağı tapşırıb
23:18
Dünya futbolu

FİFA klublara Afrika Millətlər Kubokuna çağırılan oyunçuları 15 dekabradək buraxmağı tapşırıb

Turnir 21 dekabrda Mərakeşdə başlayacaq
Səudiyyə Ərəbistanı klubları Salahla bağlı vəziyyətini izləyirlər
22:48
Dünya futbolu

Səudiyyə Ərəbistanı klubları Salahla bağlı vəziyyətini izləyirlər

Bu mövsüm Salah klubun heyətində bütün yarışlarda 17 oyunda beş qol vurub
İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər
22:04
Dünya futbolu

İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər

DÇ-2026-da ilk dəfə 48 komanda iştirak edəcək
“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb
21:20
Dünya futbolu

“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb

“Cenoa”nın turnirdəki iştirakı başa çatıb
“Barselona”da Messinin mümkün qayıdışını şərh ediblər
20:44
Dünya futbolu

“Barselona”da Messinin mümkün qayıdışını şərh ediblər

Lionel Messi 2021-ci ilin avqustunda “Barselona”dan ayrılıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz