3 Dekabr 2025 22:48
Səudiyyə Ərəbistanı klubları Salahla bağlı vəziyyətini izləyirlər

Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Hilal” və “Əl-Kadisiya” klubları “Liverpul”un hücumçusu Məhəmməd Salahı transfer etməyi düşünürlər.

İdman.Biz bu barədə talkSPORT-a istinadən məlumat verir.

Nəşrin məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı klubları misirli beynəlxalq hücumçunu 2026-cı ilin yayında, müqaviləsinin bir ili qaldığı zaman transfer edə bilərlər. Salah əvvəllər Yaxın Şərqə transferi rədd etmiş və Mersisaydlılarla müqaviləsini 2027-ci ilin yayına qədər uzatmışdı. Mediada yayılan məlumatlara görə, misirli oyunçu Səudiyyə Pro Liqasına transfer üçün 500 milyon funt sterlinqdən çox pul ala bilər.

Bu mövsüm Salah klubun heyətində bütün yarışlarda 17 oyunda beş qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. “Liverpul”un baş məşqçisi Arne Slot oyunçunu Premyer Liqanın 13-cü turunda “Vest Hem” ilə oyunda ehtiyat oyunçular skamyasında saxlayıb.

