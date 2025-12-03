“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb

İtaliya Kubokunun 1/8 final mərhələsinin “Atalanta” və “Cenoa” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, Berqamo klubu 4:0 hesablı qələbə qazanıb.
19-cu dəqiqədə “Atalanta”nın müdafiəçisi Berat Cimsiti hesabı açıb. 54-cü dəqiqədə “Atalanta”nın müdafiə yarımmüdafiəçisi Marten de Run klubunun üstünlüyünü ikiqat artırıb. 82-ci dəqiqədə Mario Paşaliç fərqi daha da artırıb. 90+1-ci dəqiqədə müdafiəçi Honest Ahanor yekun hesabı müəyyən edib.
Beləliklə, “Atalanta” İtaliya Kubokunun dörddəbir finalına vəsiqə qazanıb və “Cenoa”nın turnirdəki iştirakı başa çatıb. Daha əvvəl “Yuventus” “Udineze”ni (2:0) məğlub edərək turnirin ən yaxşı səkkiz komandası arasında yer almışdı.