“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb

3 Dekabr 2025 21:20
“Atalanta” “Cenoa”nı darmadağın edərək İtaliya Kubokunun 1/4 finalına çıxıb

İtaliya Kubokunun 1/8 final mərhələsinin “Atalanta” və “Cenoa” arasında keçirilən oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, Berqamo klubu 4:0 hesablı qələbə qazanıb.

19-cu dəqiqədə “Atalanta”nın müdafiəçisi Berat Cimsiti hesabı açıb. 54-cü dəqiqədə “Atalanta”nın müdafiə yarımmüdafiəçisi Marten de Run klubunun üstünlüyünü ikiqat artırıb. 82-ci dəqiqədə Mario Paşaliç fərqi daha da artırıb. 90+1-ci dəqiqədə müdafiəçi Honest Ahanor yekun hesabı müəyyən edib.

Beləliklə, “Atalanta” İtaliya Kubokunun dörddəbir finalına vəsiqə qazanıb və “Cenoa”nın turnirdəki iştirakı başa çatıb. Daha əvvəl “Yuventus” “Udineze”ni (2:0) məğlub edərək turnirin ən yaxşı səkkiz komandası arasında yer almışdı.

İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər
22:04
Dünya futbolu

İran nümayəndələri DÇ-2026-nın püşkatmasında iştirak edəcəklər

DÇ-2026-da ilk dəfə 48 komanda iştirak edəcək
“Barselona”da Messinin mümkün qayıdışını şərh ediblər
20:44
Dünya futbolu

“Barselona”da Messinin mümkün qayıdışını şərh ediblər

Lionel Messi 2021-ci ilin avqustunda “Barselona”dan ayrılıb
Amorim: “Kimsə “Mançester Yunayted” haqqında danışanda televizora baxmıram”
19:19
Dünya futbolu

Amorim: “Kimsə “Mançester Yunayted” haqqında danışanda televizora baxmıram”

Ötən mövsüm portuqaliyalı mütəxəssisin rəhbərliyi altında “qırmızı şeytanlar” UEFA Avropa Liqasının finalına çıxıb
Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb
18:35
Dünya futbolu

Deku Reşfordun “Barselona”dakı gələcəyi barədə danışıb

Reşford bu mövsüm “Barselona”nın heyətində 14 La Liqa matçında meydana çıxıb
DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində çıxış edəcək sənətçilər və ifa olunacaq məşhur mahnıların adları məlum olub
17:53
Futbol

DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində çıxış edəcək sənətçilər və ifa olunacaq məşhur mahnıların adları məlum olub

Püşkatmada ABŞ Prezidenti Donald Tramp da iştirak edəcək
Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir
17:25
Futbol

Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir

10 oyuna 10 qol vuran hücumçu ilə Amorim şəxsən görüşüb

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
